Nota Paraná entrega prêmios aos contemplados em janeiro

O Programa Nota Paraná, da Secretaria de Estado da Fazenda, entregou na ultima quinta-feira (16) os cheques aos premiados deste mês de janeiro. O evento foi na Prefeitura de Arapongas, onde o prefeito Sérgio Onofre destacou a credibilidade do programa, que já devolveu R$ 1,7 bilhão para mais de 23 milhões de pessoas que pediram o CPF na nota fiscal.

O mesmo programa também entregou mais R$ 172 milhões para 1,4 mil entidades, que atuam na assistência social, saúde, defesa animal, esporte e cultura.

O prêmio principal, de R$ 50 mil, foi para o agricultor Sander José Agaci, morador de Arapongas, que festejou a novidade dizendo que o dinheiro será usado na compra de uma caminhonete para melhorar o trabalho na propriedade. Agaci, de 40 anos, planta soja com a ajuda da família.

De Londrina é a ganhadora do segundo prêmio, de R$ 30 mil. Jéssica Rayara Pinho tem apenas 21 anos e trabalha num supermercado. Ela pretende quitar o carro que comprou “em dezenas de prestações” e ajudar os pais.

Já Maria das Graças Felizardo Gonzaga, do bairro Xaxim de Curitiba, não escondeu a alegria de receber dinheiro (R$ 20 mil) para ajudar a pagar as viagens que tanto gosta de fazer. Aposentada do Tribunal Regional do Trabalho, disse que assim vai poder aproveitar ainda mais as viagens que faz com o marido para conhecer o Brasil. “Não estou nem acreditando”, disse.

1 MILHÃO – Neste mês, o sorteio ocorreu no dia 9 de janeiro com base na extração da Loteria Federal do dia 8. Até agora, todos os meses foram premiados 250 mil bilhetes, no valor de R$ 2.840.000,00. Nos meses de especiais: maio, junho, agosto, outubro e dezembro, foram entregues R$ 3.140.000,00.

Mas a partir de março, os prêmios serão bem maiores e os sorteios passam a ser dois: um apenas para consumidores; e outro destinado às entidades assistenciais cadastradas no programa e que recebem notas destinadas por pessoas que preferem não colocar o número do seu documento.

No primeiro caso vai somar prêmios de R$ 2,8 milhões por mês: os maiores são de R$ 1 milhão, mais dois de R$ 200 mil. Para as entidades, os prêmios somam R$ 2,2 milhões a cada mês.

COMO SE CADASTRAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 50,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.

AEN