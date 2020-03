NOTA OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARANÁ

Diante do alerta das autoridades sanitárias e do aumento de casos do novo coronavírus, o Covid-19, a Associação Comercial do Paraná recomenda aos comerciantes que, na medida do possível, flexibilizem o horário de funcionamento de seus estabelecimentos como forma de diminuir o fluxo de usuários nos horários de pico do transporte coletivo.

Lojas podem ser abertas, por exemplo, às 10h, podendo variar horário de fechamento entre 18h e 20h. Desta forma, terminais e ônibus terão significativa redução de movimento entre 7h e 9h e entre 18h e 19h, o que facilitará o cumprimento das orientações para que se observe uma distância segura entre as pessoas. Mesmo o horário de almoço dos comerciários deve ser escalonado para evitar aglomerações em restaurantes.

ACP também incentiva a adoção de home office para as atividades em que este formato seja possível nas empresas, assim como já estamos procedendo em nossa área administrativa. Pessoas idosas e de grupos de risco devem evitar ao máximo contatos sociais. Todos devem ser rigorosos nos hábitos de higiene pessoal.

A ACP confia nas ações do poder público. Mesmo que rigorosas, medidas de grande alcance devem ser adotadas o quanto antes para conter a disseminação do coronavirus.

CAMILO TURMINA

Presidente da Associação Comercial do Parana