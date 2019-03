Nos Estados Unidos, Mourão se reúne com imigrantes brasileiros

O vice-presidente, general Hamilton Mourão, vai se reunir em Boston com representantes da comunidade de imigrantes brasileiros, na semana que vem. A reunião foi pedida por brasileiros do estado de Massachusetts, que concentra parte dos cerca de 1,5 milhão de imigrantes brasileiros nos EUA, muitos dos quais vivem no país de forma irregular.

Na semana passada, durante visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington, tanto Bolsonaro quanto seu filho Eduardo criticaram brasileiros que são imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Em entrevista à Fox News, o presidente brasileiro disse que “a grande maioria dos imigrantes em potencial não tem boas intenções nem quer fazer o bem ao povo americano”.

Depois, ao ser questionado por jornalistas sobre o que quis dizer com a mensagem, Bolsonaro afirmou que cometeu “um equívoco”. “Foi um equívoco meu. Boa parte tem boas intenções, a menor parte, não. Peço desculpas aí”, disse.

Já Eduardo afirmou que os brasileiros que vivem ilegalmente no exterior são uma preocupação do governo porque são uma “vergonha” para o país.

“O brasileiro que vem para cá [EUA] de maneira regular é bem-vindo. Brasileiro ilegalmente fora do país é problema do Brasil, é vergonha nossa”, declarou.

Eduardo também voltou atrás em sua declaração posteriormente. “A declaração foi para dizer que o Brasil tem responsabilidade com seus nacionais e não vai ficar permitindo a entrada de brasileiro em qualquer lugar que não seja da maneira legal”, disse.

O vice-presidente Mourão vai para Boston na sexta-feira (5) para participar da Brazil Conference, evento organizado por estudantes brasileiros da universidade Harvard e do Massachusetts Institute of Technology. Mourão se reúne com os imigrantes brasileiros no sábado, dia 6 de abril. No mesmo dia, ele terá encontros com o filósofo Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard que assessorou o candidato Ciro Gomes (PDT) na campanha presidencial.

O vice também terá reunião com Jorge Paulo Lemann, segundo homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes. Lemann, que também participa da conferência, é ex-aluno de Harvard e criou um fundo na universidade para estudos relacionados ao Brasil. Mourão fará a palestra de encerramento da conferência, no domingo (7).

De lá, o vice-presidente segue para a capital americana, Washington, onde participará de eventos em centros de pesquisas.