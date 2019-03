Norwegian inicia rota Rio-Londres

A companhia área norueguesa de baixo custo (low-cost) Norwegian começa a voar dia 31 de março entre o Rio de Janeiro e Londres, com quatro frequências semanais: segundas, quartas, sextas-feiras e domingos. O Boeing 787-9 Dreamliner parte do Rio de Janeiro às 22h25 e chega às 13h35 ao aeroporto de Gatwick; no sentido inverso, decola ao meio-dia de Londres e pousa no Galeão às 19h25, todos horários locais.

O avião, configurado para 344 pessoas, tem assentos de couro e duas classes: Econômica, na qual o trecho pode ser comprado por cerca de R$ 1 mil (200 libras), e Premium, com preços em torno de R$ 2.800 (550 libras). As reservas podem ser feitas pelo site norwegian.com/uk e nas agências de viagens.

Na cabine Premium, os passageiros contam com poltronas reclináveis ​​com mais de um metro de espaço para as pernas, prioridade de embarque e serviço de refeição cortesia com três pratos e seleção de bebidas. De acordo com a Skytrax-2018, consultoria do Reino Unido que analisa o mercado de aviação, a Norwegian “é a melhor companhia aérea de baixo custo e longa distância do mundo”.

Bjorn Kjos, CEO do Grupo Norwegian, diz que “nossa nova rota no Rio de Janeiro quebra o monopólio dos voos diretos entre o Reino Unido e o Brasil, já que estamos comprometidos em reduzir as tarifas e tornar as viagens mais acessíveis para turistas e viajantes de negócios.”

Com a chegada do serviço ao Brasil, a companhia aumenta sua presença na América do Sul. Segundo o executivo, a empresa norueguesa oferece uma rede crescente de voos de longa distância entre Londres e 12 destinos nos Estados Unidos e na Argentina.