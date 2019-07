O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, autorizou nesta sexta-feira (5), em evento no Conjunto Amadores de Teatro (CAT), em Jacarezinho, a construção do Centro Regional de Especialidades Médicas que vai atender 22 cidades do Norte Pioneiro e tem previsão de ficar pronto até o fim de 2020.

O complexo será administrado pelo Consócio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro (Cisnorpi) e terá mais de 3 mil metros quadrados com estruturas de atendimento de especialidades médicas, com consultórios, laboratórios, entre outros serviços. O valor da obra é de R$ 9.123,580,24.

“Estamos cumprindo o compromisso de levar o atendimento especializado mais próximo das pessoas. O Governo do Estado investirá mais de R$ 9 milhões na construção do Ambulatório, que atenderá cerca de 228 mil habitantes da região”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O centro atenderá consultas e exames de média complexidade. O terreno para instalação do Centro de Especialidades, de 9.400 metros quadrados, foi doado pelo município de Jacarezinho, que também desenvolveu o projeto de engenharia.

O Ambulatório prestará atendimento em 20 especialidades médicas, além de exames de diagnóstico e de imagens, odontologia, fonoaudiologia e serviço de atenção especializada nas áreas de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS.

Abrigará ainda uma unidade dispensadora de medicamentos, serviço social para atendimento e fornecimento de órteses e próteses e os programas de prevenção da diabetes e de redução na progressão da insuficiência renal crônica.

Terá 25 consultórios médicos, 8 odontológicos, 17 salas de exames e diagnósticos, 1 laboratório de prótese dentária, laboratório de análises clínicas, farmácia e sala para pequenas cirurgias.

“É um dia ímpar, não só para Jacarezinho como para todo o Norte Pioneiro. Esse centro de especialidades vai melhorar a vida da população, gerar emprego na área da saúde e trazer desenvolvimento para a região”, disse Sérgio de Faria, prefeito de Jacarezinho.

CONSÓRCIO – De acordo com o secretário de Estado da Saúde, a logística do atendimento será gerenciada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro. “Os consórcios promovem o fortalecimento da saúde regional e o Governo Ratinho Junior está ampliando essas parceiras. Queremos diminuir as distâncias e aumentar a oferta do atendimento especializado em todas as regiões”, explicou Beto Preto.

O Paraná tem 24 consórcios que reúnem 96,7% dos municípios do Estado. Eles gerenciam os Centros de Especialidades que atendem 79% da população. “É o interior do Paraná sendo atendido, o cidadão paranaense que mora nos pequenos municípios sendo atendido”, acrescentou.

Além de Jacarezinho, outros municípios que compõem a região do Norte Pioneiro serão beneficiados pelo novo centro médico. Integram o Cisnorpi as cidades de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Figueira, Guapirama, Ibaiti, Jaboti, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.