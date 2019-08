A cantora e compositora norte-americana Norah Jones volta ao Brasil e agenda São Paulo (8/12 – Espaço das Américas), Curitiba (11/12 – Teatro Guaira) e Rio de Janeiro (13/12 – Vivo Rio). A venda de ingressos já começou, em Livepass.com.br, com valores de 300 a 960 reais.

A turnê no Brasil é apresentada pelo C6 Bank, tem patrocínio Itaipava e TNT Energy Drink (exceto para São Paulo), e é uma realização da Move Concerts Brasil. Em sua última passagem pelo Brasil, em 2010, Norah Jones se apresentou no Parque da Independência, em São Paulo, para mais de 40 mil pessoas.

Após encantar diversas cidades da América do Norte, Austrália e Nova Zelândia, Norah Jones, uma das artistas mais versáteis e criativas das últimas décadas, inicia turnê latino-americana em 2 de dezembro, por Bogotá-Colômbia. Segue depois em Lima/Peru e Santiago do Chile, encerrando em Buenos Aires, no dia 16.

Nascida em Nova York, Norah Jones se formou em Jazz Piano na University of North Texas. A partir de 1999, começou a se dedicar à carreira artística, aparecendo pela primeira vez no cenário mundial com o lançamento de Come Away With Me (2002), que a transformou em um fenômeno global, conquistando o Grammy Awards de 2003.

Desde então, vendeu 50 milhões de álbuns em todo o mundo e se tornou nove vezes vencedora do Grammy. Ela lançou uma série de álbuns aclamados pela crítica e de sucesso comercial como “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007), “The Fall” (2009), “Little Broken Hearts” (2012) e “Day Breaks” (2016), bem como trabalhos com as bandas The Little Willies e Puss N Boots.

Após o lançamento do aclamado álbum “Day Breaks” (2016) e extensa turnê mundial, Norah Jones retornou ao estúdio com a intenção exclusiva de seguir caminhos criativos, sem expectativas ou limites. Sempre com sua alegria e espontaneidade tradicionais, a artista se inspirou para gravar e experimentar coisas diferentes.

Jones começou com o lançamento de singles no verão passado, que passam por experiências eletrônicas fascinantes a baladas folk totalmente acústicas, além de composições mais pautas pela soul music. Uma compilação de sete desses singles foi lançada em abril, revelando instantes de criatividade de uma das artistas mais versáteis e consistentemente intrigantes do mundo da música.