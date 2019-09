Por Luiz Augusto Juk

O Projeto de Construção do Hospital Erastinho está alinhado ao Plano diretor do Hospital Erasto Gaertner, referência no tratamento do câncer. Atualmente, o projeto continua necessitando de captação de recursos para a finalização de sua construção, prevista ainda para o ano de 2019. Assim, nesta segunda-feira,30, será realizado um jantar na Casa X Buffet Infantil, na Av. Nossa Senhora Aparecida, 1686, Seminário, à partir das 19 horas. Ingressos com Michele Farhat , 41 99677-8419 (whats). A contribuição é de R$ 130,00.

A empreendedora Michele Heusi Farhat, que é Master Coach Integral Sistêmico, juntamente com alguns parceiros, idealizou este evento social, visando angariar fundos para colaborar na finalização dessa construção. Será a “Noite da Liga dos Super Heróis do Erastinho”, na qual 100% do valor arrecadado será destinado à essa Instituição.

Conforme salienta Michele Farhat, a construção dessa instituição vem ao encontro a uma questão de suma importância: o tratamento e cura, de milhares de crianças e adolescentes acometidos pelo câncer. Quando diagnosticado em estágios iniciais, e com rápido início do tratamento, o câncer infanto juvenil pode ser curado em cerca de 80% dos casos.”

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O Erastinho é destinado especialmente a atender crianças e adolescentes, oferecendo um espaço agradável e exclusivo para eles, humanizando ainda mais o tratamento. São 4.800 metros quadrados, com 39 leitos de internamento privativos e semi-privativos, consultórios e espaço recreativo com brinquedoteca. Tudo voltado para o melhor e mais adequado tratamento dos pacientes. Promovendo ainda, maior acolhimento também aos seus familiares.

Desta forma , nesta segunda-feira, 30 será uma noite com jantar, entretenimento familiar, talk show sobre Inteligencia Emocional com Michele Farhat, projeto de fotografia da Liga dos Super Heróis do Erastinho com Raul Portugal, exposição de fotos, participação de Super Heróis e Shows de Rogério Cordoni (Elvis Presley) e com a participação especial da Casa X Curitiba, onde o evento será realizado.

