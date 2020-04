No Paraná, 15 mil animais domésticos serão castrados

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo começa neste mês de abril a castração de 15 mil animais domésticos, em 45 municípios. A ação visa o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses.

A licitação foi feita por meio de dois pregões eletrônicos em dezembro de 2019 e o contrato com uma das empresas vencedoras, assinado na manhã desta quarta-feira (01). O recurso de cerca de R$ 2,4 mi é oriundo de emendas parlamentares.

“É uma grande iniciativa do Governo do Estado para melhorar a saúde dos animais e das pessoas que convivem com eles”, disse o secretário Márcio Nunes. “É importante frisar que os serviços veterinários se encaixam como atividades essenciais”, afirmou.

Os convênios com os municípios foram firmados no final do ano passado. As prefeituras irão fazer o cadastramento com base em critérios pré-estabelecidos pelo município. “Todos os animais deverão ser cadastrados no Pet Amigo – Cadastro Estadual de Animais de Companhia, e os tutores receberão as orientações de pré e pós-operatório para que as cirurgias aconteçam de forma segura”, explica a diretora de Políticas Ambientais da Secretaria, Fabiana Campos.

O cronograma de execução será enviado para os municípios, para agendamento das cirurgias. Todos os animais receberão um microchip, cujo número também constará no Pet Amigo.