Uma frota de 45 ônibus articulados, superarticulados e biarticulados foi entregue pelo prefeito Rafael Greca nesta sexta-feira (29/3), dia do aniversário de 326 anos de Curitiba. Os ônibus foram reunidos na Linha Verde Norte, perto do viaduto da Avenida Comendador Franco.

Com mais essa entrega, a renovação da frota chega a 208 ônibus, em pouco mais de um ano. São 49 biarticulados, 27 articulados e oito superarticulados, uma novidade que passa a integrar a frota curitibana.

Todos são modelos de grande capacidade e atendem as linhas com o maior número de passageiros. “É com alegria em servir nossa população que entrego hoje à cidade o veículo 208 da frota que começou a ser renovada em dezembro de 2017 e está reerguendo o sistema de transporte que o mundo admira”, disse Greca.

Todos os ônibus têm câmeras de segurança. “Câmera embarcada agora é item obrigatório na nova frota de ônibus de Curitiba para maior segurança dos passageiros” afirmou o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Superarticulado no Circular Sul

A novidade desse pacote de novos ônibus é o superarticulado, um modelo intermediário entre o biarticulado e o articulado.

Com 21 metros, capacidade para 180 passageiros e quatro portas com embarque em nível, os superaticulados, fabricados pela indústria Mercedes-Benz e com carroceria da empresa Caio, são adaptados para circular nas canaletas expressas da cidade. “A Urbs irá substituir os articulados mais velhos que hoje rodam na linha Circular Sul, no eixo Boqueirão”, explicou Maia Neto.

Como os superarticulados têm cor vermelha, padrão dos biarticulados, eles podem ser usados também em outras linhas expressas, nos momentos de baixa demanda de passageiros, como domingos, feriados e até em intervalos de horários de pico. “É um modelo que vem pra reforçar o atendimento em linhas como Circular Sul, que hoje é atendida com articulados, com menos capacidade, no entanto, são intercambiáveis”, explicou o presidente da Urbs.

Executivos da Mercedes-Benz

Antes da entrega dos novos ônibus, o prefeito Rafael Greca recebeu diretores da Mercedes-Benz, que falaram sobre os ônibus superarticulados. “São modelos desenhados para Curitiba, uma ideia inovadora e testada para atender o sistema específico da cidade”, afirmou Walter Barbosa, diretor de Marketing da Mercedes-Benz no Brasil.

O chassi do ônibus superarticulado é fabricado pela Mercedes-Benz e tem carroceria da Caio. “Nos juntamos para fazer esse modelo inovador e não vamos medir esforços para atender Curitiba e continuaremos virando a fábrica para atender os pedidos”, disse Maurício Lourenço da Cunha, diretor industrial da Caio.

Até o fim deste ano serão 300 novos ônibus entregues dentro do programa de renovação da frota. A próxima entrega está prevista para abril.

Participaram da entrega dos ônibus na Linha Verde, o vice-prefeito, Eduardo Pimentel; o presidente do Sindicado das Empresas de Transporte Público de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), Maruício Gulin; e os vereadores Edson do Parolin, Giovani Ferreira e Beto Moraes.