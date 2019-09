A rede de farmácias Nissei abre mais uma loja na região da Vila Guaíra, em Curitiba. A nova unidade está localizada na Av. Wenceslau Bráz, nº 2.262, esquina com a R. Camilo Castelo Branco.

A farmácia tem 221 metros quadrados e conta com uma linha completa de medicamentos, amplo portfólio de produtos de higiene, beleza, perfumaria e conveniência, além de estacionamento próprio. “Seguimos com o nosso compromisso de dar mais conforto às pessoas”, afirma o diretor executivo da Rede Nissei, Alexandre Maeoka.

Terceira unidade

Esta é a terceira unidade da rede inaugurada no mês de setembro; no último dia 24, a Nissei iniciou operação no município de Dois Vizinhos, na região sudoeste do estado, e no dia 26 em Mafra, na região norte de Santa Catarina.

Serviço

Endreço: Av. Wenceslau Bráz, nº 2.262

Horário de funcionamento da loja: Segunda a sábado, 7h às 23h; domingo e feriados, 8h às 22h.