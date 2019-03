Nissan, Renault e Mitsubishi planejam nova liderança

Altos executivos da Nissan, Mitsubishi Motors e da Renault planejam realizar uma coletiva de imprensa em conjunto na terça-feira. Será a primeira desde a prisão do ex-presidente do conselho de administração da Nissan Motor, Carlos Ghosn, em novembro.

A expectativa é de que façam o anúncio de um novo corpo executivo e de liderança para discutir o futuro da aliança entre as três montadoras.

A coletiva de imprensa será realizada na sede da Nissan, em Yokohama. Os CEOs da Nissan e da Mitsubishi Motors, Hiroto Saikawa e Osamu Masuko, contarão também com a presença do novo presidente do conselho da Renault, Jean-Dominique Senard e do CEO Thierry Bollore.

A expectativa é que Senard seja o chefe do novo corpo de líderes.

Com informações da CCIBJ e NHK