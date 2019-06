Após lançar em 2017 sua primeira coleção de roupas esportivas plus size, a Nike expande a ideia da representatividade aderindo aos manequins com corpos maiores.

Segundo nota oficial da Nike, o “manequim plus size” passou a integrar o andar feminino da loja NikeTown, na Oxford Street em Londres, desde esta quarta-feira (5).

O conceito do andar é inspirado nas mais novas flagships de Nova York e Xagai, e concede “vantagens aos membros do NikePlus, como serviços de estilo pessoal e o Nike App at Retail”.

“O andar também tem mais oferta de tamanhos extras, um serviço de equipe esportiva para personalização de kit feminino e muito mais”, diz a nota.

A vice-presidente da Nike para mulheres da Europa, Sarah Hannah, diz que “com o incrível momento no esporte feminino, ter esse espaço redesenhado é apenas mais uma demonstração do compromisso da Nike de inspirar e servir à atleta feminina”.