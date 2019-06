O diplomata e acadêmico nigeriano Tijjani Muhammad-Bande foi eleito nesta terça-feira (4), por aclamação, como presidente da 74ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, cujo período de trabalhos terá início a 17 de setembro.

O embaixador Muhammad-Bande será o segundo cidadão da Nigéria a liderar o órgão depois de Joseph Nanven Garba, que ocupou o cargo entre 1989 e 1990.

Embaixador Tijjani Mohammad Bande, recém-eleito presidente da 74ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Entre as prioridades para o novo mandato, o presidente-eleito mencionou o cumprimento da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável com “enfoque na paz e segurança, na erradicação da pobreza, na Fome Zero, na educação de qualidade, na ação climática e na inclusão”.

Muhammad-Bande destacou ainda a realização da 2ª Conferência da ONU sobre os Oceanos em Lisboa, a celebração da Pequim+25 sobre a mulher e outras reuniões importantes que serão realizadas durante a nova sessão.

A escolha do novo presidente ocorre num momento em que são preparadas nas Nações Unidas reuniões de alto nível sobre a Ação Climática e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, mencionou que estão em preparação encontros de alto nível sobre a cobertura universal de saúde, os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e o financiamento para o desenvolvimento sustentável.

No decorrer do mandato de Muhammad-Bande, também será preparada a comemoração do 75º aniversário da ONU, ocasião que Guterres disse esperar que seja “usada para reafirmar o valor da cooperação internacional e a visão da Carta” da organização.

Direitos Humanos

Durante a sessão de hoje, o chefe da ONU disse que, como nigeriano e africano, Muhammad-Bande terá uma visão inestimável sobre os desafios do continente.

Entre eles a situação no Sahel e na Bacia do Lago Chade e os desafios mundiais nos pilares da paz, desenvolvimento sustentável e direitos humanos que apoiam as Nações Unidas.

Durante a cerimónia, Gana foi sorteado como o Estado-membro que vai ocupar o primeiro assento da sala da Assembleia Geral durante as sessões e será seguido pelos restantes países em ordem alfabética.

Fonte: ONU News