Neymar provocou polêmica na última semana ao defender seus privilégios na seleção brasileira. Antes do empate por 1 a 1 com o Senegal em amistoso, o camisa 10 disse ser um dos que carregam a equipe nas costas. Resultado: recebeu várias críticas por isso, e resolveu respondê-las neste sábado (12).

“Desde a primeira vez que eu pisei aqui (na seleção), eu sempre tive muita responsabilidade e sempre fui um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre – acho que – praticamente tudo nas costas. Eu não me escondo disso. Se você for parar para pensar, analisar corretamente e ser honesto, nestes dez anos, eu sempre exerci meu papel muito bem na seleção”, disse Neymar.

“Quando um atleta de alto nível atinge um nível alto, considerado um dos melhores do mundo, por que não tratá-lo de forma diferente? Não pode existir inveja do resto do time. Eu tive meu papel de entender. No Barcelona, eu trabalhei com o Messi, e ele tem o tratamento diferente. Por que ele é bonito? Não. Porque ele decide. Ele conquistou aquilo. Ele está assim depois do que alcançou. Não estou falando só de mim, estou falando de todos os atletas que têm tratamento diferente”, acrescentou.

A análise de Neymar foi alvo de várias críticas da imprensa especializada. “Na seleção brasileira, o Neymar ainda não foi esse jogador de entregar tanta coisa assim”, disse André Rizek, do SporTV. “O talento é inegável, o melhor que o Brasil produziu (na geração). Até agora, ele não transformou isso em algo tão útil para a seleção brasileira. Ele virou um leão de amistosos”, classificou Rodrigo Bueno, do FOX Sports. “Você não tem personalidade, está fazendo um mal para o futebol brasileiro. Você carrega a seleção nas costas em benefício seu”, disparou Neto, da Band, após o jogo contra o Senegal.

Nas redes sociais, a assessoria de Neymar publicou hoje uma resposta do astro a “parte da imprensa” – segundo ele, “a turma dos que não querem entender”. O atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira deixou claro que as declarações foram dadas para explicar a responsabilidade colocada sobre ele quando acontece algo ruim com a seleção brasileira nos últimos anos.

“O que eu quis dizer e o que parte da imprensa – a turma dos que não querem entender – não admite é que tudo o que acontece de ‘ruim’ na seleção brasileira nos últimos anos cai nas minhas costas. Mas já me acostumei com isso e sei que, enquanto estiver servindo a seleção brasileira, sou o alvo predileto”, disse.

“Não tenho a menor pretensão de ‘carregar a seleção nas costas’. Sei da minha importância, sei das minhas responsabilidades, mas nunca me vi nesse papel. Mas fica tranquilo, a maioria entendeu! O recado foi para alguns mal informados da ‘imprensa’ mesmo. E eu entendo que sempre, tudo o que eu falar, vão levar pro lado errado”, acrescentou.