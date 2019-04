Na última quarta-feira (3) o, Paris Saint-Germain garantiu vaga na final da Copa da França ao vencer o Nantes por 3 a 0 no estádio Parque dos Príncipes. Assim, o clube esboça uma oportunidade para Neymar conquistar seu primeiro título pelo clube na frente do torcedor, algo que não aconteceu na temporada anterior. O retorno do ídolo está programado justamente para a decisão do dia 27 de abril, contra o Rennes, no estádio Saint-Denis, em Paris.

Neymar vive dias de ansiedade, como relatam amigos do jogador ouvidos pelo UOL Esporte. Inicialmente, o atacante havia imaginado voltar ao PSG na próxima semana, com o time jogando as quartas de final da Liga dos Campeões. Só que a inesperada eliminação para o Manchester United nas oitavas mudou a programação do tratamento.

O camisa 10 então passou dias a mais do que o esperado sem sequer trotar. A liberação para treinar com chuteiras em campo só aconteceu na quarta-feira e foi bastante comemorada pelo jogador. O posicionamento do PSG é de que o brasileiro ainda será submetido a novos exames em 15 dias.

No entorno de Neymar, a ideia é de que o jogador faça no máximo cinco partidas pelo PSG até o final da temporada. E os confrontos em casa são colocados como prioridade para evitar risco de duelos com adversários no Campeonato Francês em campos em condições de jogo menos favoráveis.

Outra consideração importante é de que o atacante deve se apresentar à seleção brasileira para a Copa América em melhor condição física do que aquela apresentada antes da Copa do Mundo -na ocasião, Neymar vinha de lesão mais grave, tendo também rompido os ligamentos do tornozelo direito, quatro meses antes da disputa na Rússia.

O retorno na final da Copa da França dia 27 de abril é uma margem segura para Neymar. Ainda cogita-se a possibilidade de que o ídolo jogue alguns minutos antes disso, na partida contra o Monaco no dia 21 de abril, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês.

Com esse roteiro saindo do papel, Neymar terá no confronto contra o Rennes a primeira chance de disputar uma final em Paris com o PSG. Na última temporada, o brasileiro já conquistou os títulos do Campeonato Francês, da Copa da França e da Copa da Liga da França, mas sem entrar em campo no final, por conta do tratamento da fratura no pé direito sofrida em fevereiro de 2018. O camisa 10 sequer estava perto do elenco, já que realizou tratamento no Brasil, então com o foco na Copa do Mundo.

A única conquista de que Neymar participou atuando foi a da Supercopa da França, em agosto, na vitória por 4 a 0 contra o Monaco. Só que o brasileiro jogou por apenas 15 minutos, em uma partida que foi realizado na China.

No atual tratamento, Neymar vai ao centro do treinamento do PSG em dois períodos e ainda passa horas em casa realizando fisioterapia. Nos jogos do time no Parque dos Príncipes, em Paris, a estrela costuma marcar presença, como foi na eliminação para o Manchester United na Champions League e na vitória por 3 a 0 sobre o Nantes na quarta-feira.

Normalmente, Neymar assiste aos jogos em seu camarote no estádio, acompanhado de amigos, e marca presença no vestiário do PSG antes e depois das partidas.

“Ele sempre faz brincadeira, pergunta se temos saudades dele e que ele vai resolver tudo quando voltar. Para ficarmos tranquilos”, comentou o lateral esquerdo Bernat, após a vitória sobre o Nantes.