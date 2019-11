O processo envolvendo os custos do parto do filho de Neymar, 27, Davi Lucca, 8, ganhou mais um capítulo. O médico Herbert Kramer pediu que a Justiça nomeasse um perito para definir quanto ele ainda deve receber. O valor inicial era R$ 51 mil, mas levava em conta os honorários de dois profissionais que atuaram com ele durante o procedimento.

Segundo o blog de Ricardo Perrone, colunista do UOL, a questão voltou a ser discutida porque a defesa da mãe de Davi, Carol Dantas, 26, argumentou que o parto do segundo filho dela -que nasceu no último mês de setembro- foi acertado em R$ 15 mil. Para os advogados, isso prova que o valor cobrado por Kramer em 2011 foi excessivo.