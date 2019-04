Uma interação de Neymar com Luis Suárez e Lionel Messi gerou alvoroço no Instagram. O craque brasileiro comentou a foto dos ex-companheiros após a vitória do Barcelona, por 2 a 0, sobre o Atlético de Madri ontem (06), pelo Campeonato Espanhol.

Pouco tempo depois do jogo, o atacante uruguaio postou uma foto ao lado do ídolo argentino. Tudo estava normal até o astro brasileiro comentar o post.

“Grandes”, respondeu Neymar, que também utilizou corações e aplausos para elogiar os amigos.

O comentário do jogador do Paris Saint-Germain fez com que muitas pessoas pedissem o retorno do brasileiro ao Barcelona.

“Por favor, volte” e “sentimos sua falta” deram o tom das mensagens dos torcedores do Barça.

Neymar deixou o clube catalão em 2017 e acertou com o PSG. Mesmo assim, ele mantém contato com Messi e Suárez.

Ontem, o lateral Adriano, que defendeu o clube catalão entre 2010 e 2016, disse que acreditar que Neymar se arrependeu de deixar o Barcelona e acertar com o PSG.

“Falei com o Neymar há umas três semanas. Todo mundo que esteve no Barcelona e saiu se arrepende, e acredito que ele seja mais um desses”, disse, em entrevista à rádio “Cadena Ser”.