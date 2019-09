O Clube Urca ficou pequeno na noite de quarta-feira, dia 25, para o evento de posse do deputado federal Ney Leprevost na presidência do PSD de Curitiba e de filiações de mais de 500 líderes dos mais diversos segmentos dos 75 bairros da capital paranaense.

Ney, que é autor da Lei da Ficha Limpa no Paraná e da Lei da Transparência proposta pelo Movimento Paraná que Nós Queremos, agradeceu a todos que participaram e convidou para a construção de um projeto inovador para Curitiba nos próximos anos. “As portas do nosso partido estão abertas para todos que quiserem ajudar na construção de um novo projeto para que Curitiba seja uma cidade mais moderna, inclusiva, humana e criativa”, disse Ney.

Ney, que exerce a função de secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho do Paraná, fez um breve balanço dos resultados obtidos nos primeiros nove meses à frente da Secretaria e destacou a área de emprego e geração de renda. “Estou muito feliz! O Paraná é o Estado que mais gerou empregos no Sul do Brasil. O governador Ratinho Jr está atraindo empresas e novos investimentos para o Estado e nós estamos qualificando as pessoas para o mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes. A equipe do Governo do Estado está empenhada em desburocratizar a máquina pública para facilitar a abertura de novos empreendimentos. Este é o Paraná Inovador. Juntos vamos fazer muito mais”, afirmou.

Participaram do encontro que reconduziu Leprevost para presidir o partido do governador Ratinho Junior na capital do Estado, o deputado estadual Rubens Recalcatti, os vereadores de Curitiba Jairo Marcelino, professor Euler, Alex Rato, Felipe Braga Cortês, Tiago Gevert , o prefeito de Campo Magro, Edson Casagrande, o vereador de Paranaguá Nagel, o vereador de Pinhais, Renan Ceschin, o novo secretário geral do PSD Curitiba, dr. Lineu Tomass, a presidente estadual do PSD Mulher, Sandra Duda, a presidente municipal de Curitiba do PSD Mulher, Mara Sperandio, além de várias lideranças de Curitiba e Região Metropolitana.

Fonte: site neyleprevost.com.br