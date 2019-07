A empresa curitibana Nexcore, conhecida nacionalmente pelo seu modelo inovador na área de comunicação empresarial e Contact Center, acaba de apresentar mais uma novidade para o mercado. Além do crescimento exponencial dos últimos anos e a expansão para novos setores, como startups, indústria e saúde, a empresa tirou do papel o Sistema Nexus, uma proposta de solução Omnichannel completa, de fácil acesso e extremamente ágil.

Nos últimos dois anos, a Nexcore dedicou-se em aprimorar as metodologias e as tecnologias empregadas no desenvolvimento de seus softwares, visando atualizar a plataforma de desenvolvimento utilizada com tanto sucesso no software NCall+. Toda a expertise do NCall+ em gestão de contatos aliada aos esforços da Nexcore em atualizar sua plataforma de desenvolvimento, resultou no lançamento do software Nexus.

A novidade é o resultado de um árduo trabalho da equipe que empregou as mais modernas tecnologias e metodologias de desenvolvimento atreladas à ousadas técnicas de UI e UX, visando a otimização da experiência do usuário. Isso tudo, considerando as sugestões de melhoria de seus clientes e parceiros. O lançamento da versão de produção do Nexus não representa o fim de um trabalho, mas sim um ponto de partida para um futuro promissor. “É só começo. Temos certeza que o Nexus irá evoluir muito em curto espaço de tempo, sempre permitindo inovação, segurança e agilidade na gestão de contatos”, comenta Myke Mello, CTO da Nexcore.

O novo sistema é uma proposta arrojada que abre portas para que a gestão de contatos multicanal (Omnichannel) se torne uma realidade nas empresas. O Nexus também é integrado com o módulo de Chat da Nexcore (NexChat) que, por sua vez, pode ser integrado com as redes sociais (WhatsApp, Facebook-Messenger, Telegram).

“A integração do NexChat com as redes sociais merece um destaque. O NexChat (módulo opcional ao Nexus) pode ser integrado com as redes sociais por meio de API’s oficiais. Os custos e os recursos para essa integração não são pequenos e muitas vezes podem ser proibitivos para empresas de pequeno e médio porte, mas por meio do NexChat todas as empresas poderão utilizar as integrações totalmente adaptadas às políticas de uso e privacidade de cada uma delas com condições bastante atrativas e sem os riscos de utilização de API’s não oficiais”, completa Mello.