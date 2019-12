NELSON DE SÁ

Nesta segunda (16), em relatório à SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA, a Netflix revelou pela primeira vez a distribuição de seus 158 milhões de assinantes por regiões do mundo.

Em dados de setembro, a América Latina, Brasil inclusive, somava 29,4 milhões de assinantes, um terço dos latino-americanos com acesso a banda larga, segundo a Bloomberg.

A região que engloba Europa, Oriente Médio e África tinha 47,4 milhões. Ásia e Pacífico, 14,5 milhões. Estados Unidos e Canadá somavam 67,1 milhões.

Em média, um assinante dos EUA ou do Canadá pagava US$ 12,36 (R$ 50,42) por mês. Um latino-americano, US$ 8,21 (R$ 33,49). A menor rentabilidade por cliente seria um dos obstáculos para o avanço global de novos serviços de streaming, como a Disney.

A revelação dos dados vem após a Netflix registrar pela primeira vez, no segundo trimestre deste ano, queda nos assinantes de EUA e Canadá.