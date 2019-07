A Netafim/Amanco, multinacional israelense pioneira em irrigação por gotejamento, participa da Feira de Agronegócios Coopercitrus (Feacoop), entre os dias 29 de julho a 1 de agosto, na Estação Experimental de Citricultura de Bebedouro/SP. A multinacional apresentará ao mercado grandes produtos e oportunidade de negócios, possibilitando maior eficiência e rentabilidade para os produtores rurais.

“Participar da Feacoop para nós é muito importante, já que o evento oferece aos cooperados e produtores, informações e conhecimentos valiosos para o desenvolvimento produtivo das atividades agrícolas. Nossos números e cases de sucesso dos clientes comprovam a precisão da nossa tecnologia”, afirma Cristiano Jannuzzi, Gerente Agronômico Mercosul da Netafim/Amanco.

A companhia levará o conceito de Agricultura 4.0 – frente que visa conectar e integrar todos os procedimentos agropecuários por meio de recursos tecnológicos. As atividades agrícolas estão em constante processo de inovação para obter maior produtividade, e os produtores, cada vez mais, em busca de novas soluções para minimizar os riscos que impactam na produção. A Irrigação 4.0, por exemplo, é um novo conceito de irrigação que otimiza os recursos, o tempo e, principalmente, o dinheiro do produtor.

O Netbeat é o primeiro sistema de irrigação com cérebro e será um dos destaques durante a feira. A tecnologia permite monitorar, analisar e automatizar todo o sistema de irrigação, em tempo real, com apenas um clique. O diferencial da solução é a unificação de todas as funções, possibilitando através da inteligência dos dados, oferecer recomendações técnicas ao produtor, que auxiliem em tomadas de decisões mais assertivas e, consequentemente, em safras mais produtivas.