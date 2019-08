PROATALKS – nesta quarta-feira (28), será realizado, na capital, o Proatalks – encontro de relacionamento que tem por objetivo fomentar o ambiente de negócios na cidade, criar novas conexões e fortalecer parcerias profissionais. Com periodicidade mensal, de agosto a novembro, serão quatro encontros com temáticas de mercado, abordando tendências, inovação, consumo, educação, liderança e criatividade. O formato do evento será painel com três debatedores, especialistas de renome, reunidos para apresentar uma visão de vanguarda sobre as temáticas.

A iniciativa é aberta ao público e gratuita, mediante inscrição prévia pelo e-mail contato@proa.com.br. O tema do 1º Proatalks será “Cidades do Futuro” e contará com a presença dos especialistas, Marcelo Gonçalves (inteligência de mercado), Eduardo Marques (cidades inteligentes) e Andrea Greca Kruger (tendências de consumo). Agende-se para participar às 19h, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Batel. Também haverá transmissão ao vivo pelas redes sociais da empresa organizadora Proa Arquitetura Integrada. Segundo Rodrigo Freire, diretor da Proa, Curitiba demanda um pensamento mais estratégico, estruturado, com olhar para o futuro. “Lançamos o projeto Proatalks neste segundo semestre para ajudar a consolidar as tendências emergentes, formando uma rede sólida e de alto nível para compartilhar conteúdo de qualidade”, pontuou Freire.

HISTÓRIA – este ano, a Proa completou 20 anos de mercado. Chegou a esta marca com mais de 1 milhão de m2 projetados, capacidade produtiva de gerenciar mais de 40 projetos simultâneos e atender diversos segmentos como educacional, corporativo, comercial, varejo, indústria e incorporações. Rodrigo destaca “somos uma empresa colaborativa, criativa e integrada, que atua em três unidades de negócios: arquitetura, interiores e integração em BIM, que é uma metodologia de trabalho focada em inovação e alto desempenho”. Freire explica que o posicionamento e diferencial da Proa são a capacidade de integração entre profissionais e o foco no ser humano para gerar resultados positivos.

SERVIÇOS NOVOS – A Proa sai na frente, inova na nova forma de atendimento e metodologia de trabalho. A primeira inovação é o Proa Sprint, uma combinação de técnicas como o Google Sprint Design, a Charrete (espécie de maratona de arquitetura) e a Integração de Projetos, especialidade da Proa. “Com este serviço temos a condição de conceber grandes projetos em um espaço curto de tempo, utilizando uma grande equipe multidisciplinar, em um ambiente multiplicador, ágil e criativo. Nosso case de sucesso mais recente com o Proa Sprint resultou em um projeto urbano com 3 milhões de m2, em SC, realizado em curtíssimos 3 dias e o melhor de tudo cliente 100% satisfeito”, informa Freire.

CALENDÁRIO 2019 – O 2º Proatalk está previsto para setembro sobre Educação e Criatividade. Em outubro, o tema destaque será Desempenho nos Espaços Corporativos. A 4º edição será em novembro, sobre Inovação na Construção Civil, Construtechs e Green Building. “É isso que precisamos. Nos encontrar mais, compartilhar ideias, sair da sala de reuniões, fechadas. Queremos criar essa agenda diversificada e abrangente, com mentes brilhantes compartilhando conteúdo”, finaliza o diretor da Proa, Rodrigo Feire.