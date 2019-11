No próximo dia 18 de novembro, será realizado no ginásio do Borell, em Ponta Grossa, com a liderança da NBA Basketball School e da Liga Desportiva, o lançamento do melhor programa mundial de basquete no Paraná.

A liderança dentro e fora das quatro linhas será do ex-atleta da NBA, Rafael Araujo (foto). O evento da próxima semana, terá no lançamento a presença de diversas lideranças do esporte. Celso Ricardo Finck, representante das forças de excelência que fomentam o esporte em Ponta Grossa destacou. “Nosso principal objetivo e desafio é beneficiar as crianças e jovens treinar e conhecer a experiência do Babby”.