A principal liga de basquete, na qual jogam os melhores atletas não tem moleza e há uma quantidade infinita de feras ao redor do mundo. A concorrência é enorme e para conseguir uma chance é complicado.

Temos a alegria de informar aos leitores de esportes e praticantes do basquetebol. O Brasil é o quarto país do mundo a receber a NBA Basketball School, um programa de treinamento formado com a aprovação de ex-jogadores e técnicos de sucesso. Grécia, Índia e Turquia respiram o programa.

No Paraná, olha que notícia boa. O ginásio do Borell du Vernay, junto da Liga Desportiva de PG, presidida pelo Rodrigo Bulyk, e participação do ex-atleta da NBA, Rafael Araujo acompanhado do Celso Finck, confirmaram há pouco nas redes sociais o lançamento oficial da escolinha da NBA Basketball School em Ponta Grossa. Agende: é no dia 19.11



