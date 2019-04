A Natura inaugurou em Curitiba mais uma loja “Aqui tem Natura”. O novo modelo de negócios da Natura busca estimular o empreendedorismo de sua rede de Consultoras de Beleza. A unidade está localizada dentro do Supermercado Angeloni, no bairro de Bigorrilho, em Curitiba. As franquias “Aqui Tem Natura” foram projetadas para espaços comerciais de rua e galerias e são uma oportunidade oferecidas às Consultoras mais produtivas da companhia, que buscam ter seu próprio espaço de beleza com apoio e identidade da marca. As lojas contam com projeto arquitetônico customizado, pensado para atrair consumidores e incentivar a experimentação de produtos, transmitindo a credibilidade da marca Natura. Além disso, todos os franqueados têm uma equipe dedicada de suporte e atendimento, com acesso a um programa de capacitação e treinamentos. “Sempre acreditei na marca e na sua forma de se relacionar com as pessoas e com o planeta. Apoio a ideia de que a

beleza vai além da questão estética, e sim, na relação que temos conosco e com tudo o que nos envolve. Entendo que a proposta da franquia é uma oportunidade de difundir ainda mais esse pensamento”, afirma Rosângela Oliveira Machado, Consultora de Beleza Natura há 20 anos.