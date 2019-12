Servidores de todas as secretarias e órgãos alocados no edifício e o público em geral poderão doar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade.

Pela primeira vez, os servidores públicos que trabalham no Palácio Araucária, no Centro Cívico, em Curitiba, terão uma celebração de Natal. Será dia 19 (quinta-feira), às 17h30, no térreo do edifício, quando haverá apresentação do Coral da Copel e benção do padre José Aparecido Pinto – capelão do Palácio Iguaçu e coordenador da Ação Social do Paraná.

A cerimônia será aberta a toda a população, e no local haverá urnas para receber doações de brinquedos novos, que serão encaminhados para instituições da sociedade civil que atendem crianças em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é dos secretários Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho), João Carlos Ortega (Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas), Valdemar Bernardo Jorge (Planejamento e Projetos Estruturantes), Reinhold Stephanes (Administração e da Previdência), Gilson de Jesus dos Santos (diretor-presidente da Comec) e Coronel Ricardo Silva (Coordenador Estadual da Defesa Civil).