Com dez vagas em disputa no feminino e quatro no masculino para os Jogos de Tóquio, em 2020, o Brasil conheceu nesta quarta-feira (27) seus adversários no torneio pré-olímpico de basquete.

A seleção feminina caiu no Grupo B, com Austrália, França e Porto Rico. As partidas serão todas disputadas na cidade de francesa de Bourges, entre os dias 6 e 9 de fevereiro.

No masculino, a seleção enfrentará Croácia e Tunísia no Grupo B da divisão que terá jogos na Croácia. O Grupo A terá Alemanha, Rússia e México. Apenas a melhor seleção geral entre os dois agrupamentos garante vaga em Tóquio-2020.

O sorteio ocorreu em Genebra, na Suíça, organizado pela FIBA (Federação Internacional de Basquete).

PARANÁ CAMPEÃO BRASILEIRO MASTER

Entre os dias 08 e 16 de novembro de 2019, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro o “XXXV Campeonato Brasileiro de Basquete”. Durante uma semana, diversos times de basquetebol masculino e feminino do Brasil se divertem jogando nas categorias acima de 35 anos. As faixas etárias são divididas de cinco em cinco anos. Depois dos 40/50 anos, todos os praticantes que entram em quadra já são vencedores. Mas, faturar uma medalha dourada na final do setenta anos é espetacular! PARABÉNS ao grupo do Paraná que representou a Associação Paranaense de Basquetebol Master.