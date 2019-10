Já estão liberados os saques de até 500 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para não correntistas da Caixa Econômica Federal, nascidos em fevereiro e março.

Segundo previsão da Caixa, neste segundo lote de não correntistas, oito milhões de pessoas devem retirar o total de três bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o banco, no total, os saques podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões de reais na economia até o fim do ano.

Para o atendimento, as agências funcionam com horário estendido hoje (25) e na segunda-feira (28).

As que abrem às 09h atendem uma hora antes e uma hora depois. Aquelas que abrem às dez iniciam o atendimento com duas horas de antecedência. E as que abrem às 11h também iniciam o atendimento duas horas antes. As agências também estarão abertas amanhã (25), das 09h às 15h.

Os saques de até 500 reais do FGTS começaram em setembro para correntistas da Caixa, com crédito automático em conta.

Desde o começo, já foram sacados cerca de 16 bilhões de reais por 38 milhões de trabalhadores. Nesta semana, a Caixa decidiu antecipar o calendário de saques para não correntistas.

Com a mudança, todos poderão fazer os saques ainda neste ano. O calendário anterior previa que trabalhadores nascidos de julho a dezembro só fariam os saques em 2020. A Caixa justificou a mudança devido ao grande número de operações realizadas por meios digitais, que acabou desafogando o atendimento que era esperado nas agências. O calendário completo com as datas de saque para quem não tem conta poupança na Caixa está disponível no site caixa.gov.br