O Paraná só será um Estado moderno no momento em que as inovações chegarem de fato aos 399 municípios. O vice-governador Darci Piana, que também é presidente da Fecomércio PR, abriu o último dia do evento Governo 5.0, nesta sexta-feira (01), em Foz do Iguaçu, na Região Oeste, colocando à disposição das cidades a estrutura do Executivo Estadual para agilizar a difusão dos projetos que buscam desburocratizar e modernizar a máquina pública.

“Não adianta o Estado ser inovador se os municípios não acompanharem. Precisamos que todas as prefeituras estejam engajadas na transformação deste novo Paraná”, afirmou o vice-governador no encontro, que reúne prefeitos, vereadores, secretários, técnicos das administrações municipais e lideranças para discutir mudanças na administração pública, com práticas inovadoras na prestação de serviços à população.

PIana destacou que o Estado busca se antecipar a possíveis problemas que possam vir junto com os novos comportamentos sociais. “Temos que ser rápidos nas decisões, trabalhar em conjunto para que as pessoas na ponta não sofram com esses novos tempos”, disse.

De acordo com ele, a modernização terá impacto direto no Estado e na vida das pessoas, modificando a maneira de cobrar impostos e reformulando o mercado de trabalho. “Estamos atentos para ajudar aqueles que mais precisam”.