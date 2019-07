Nando Rodrigues venceu a final do Super Chef Celebridades, quadro do Mais Você (Globo), apresentado por Ana Maria Braga. Ele competia com Solange Couto e João Vitti.

No início do programa, ao vivo, apresentadora afirmou que não haveria tolerância se os pratos não fossem entregues dentro dos períodos estipulados -diferentemente dos outros episódios que foram gravados. Os atrasados perderiam três pontos.

Solange Couto saiu na frente e entregou alguns dos primeiros pratos antes do tempo um belo tomate recheado.

Nando Rodrigues surpreendeu com um cevice, e João Vitti tinha um tempurá de legumes como entrada. Até a sobremesa, os três conseguiram entregar tudo no último segundo.

O público votou para dar um ponto a mais ao seu cozinheiro preferido, e foi João Vitti que levou a melhor, com 45% da votação. Fernanda Gentil fez parte do juri ao lado dos chefs Roland Villard e Paula Manfredini e na soma das notas quem levou a melhor foi Nando Rodrigues, que levou para casa R$ 50 mil.