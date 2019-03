Na rede social, Darci Piana registra encontro em Prudentópolis

Fotos: Rodrigo Félix

Nesta quarta-feira (6) de carnaval, o governador em exercício do Paraná, Darci Piana, usou as redes sociais para divulgar imagens da cerimônia de assinatura do termo de cooperação em Prudentópolis, no interior do Estado, entre as cidades de Prudentópolis e Ternopil, na Ucrânia.



De acordo com governador em exercício, “este documento destaca a preservação da cultura ucraniana na cidade paranaense, além de possibilitar a aproximação entre empresários dos dois países e fortalecer as relações nas áreas da educação, agricultura, comércio, infraestrutura e segurança pública”.

Amanhã o governador em exercício estará em Umuarama para participar da exposição agropecuária, comercial e industrial, que chega à 45ª edição (18ª internacional). No dia seguinte, nova exposição, agora em Paranavaí.