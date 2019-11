Nesta quinta-feira (21) Curitiba sediará o “CEO Fórum – Changes” que acontece a partir das 14h00, no Torres Eventos, unidade Jardim Botânico. O foco do evento são as mudanças e a adaptabilidade das empresas no cenário comercial e econômico atual. Os palestrantes são: o colunista de jornais internacionais e pesquisador alemão, Oliver Stuenkel, a CEO da P&G, Juliana Azevedo e o sócio e CEO da Box 1824, Rony Rodrigues.

Para participar do evento, é preciso fazer a inscrição no site da Amcham, pelo link https://www.amcham.com.br/calendario/event?eventid=9195.

''Além de se adaptar e mudar, é preciso inovar, assim a empresa se manterá em crescimento em um mercado competitivo que temos hoje'', diz o gerente regional da Amcham Curitiba, Gustavo Silvino. ''O mercado tem exigido essa adaptabilidade principalmente para multinacionais, já que essas estão em vários locais do mundo e precisam se adaptar ao contexto tanto do País, quanto do mercado internacional'', afirmou. ''A Amcham quer mostrar aos associados e não-associados que é possível e necessário se adaptar às mudanças do mercado e, principalmente, às tecnologias para se manter em destaque", declarou Gustavo Silvino.

Escritório Cleverson Marinho Teixeira entre os mais admirados do país

O Escritório Cleverson Marinho Teixeira Associados figura mais uma vez entre os 500 escritórios de advocacia mais admirados do país.

Desde 2006 o escritório vem fazendo parte do ranking da Analise Advocacia 500, que faz pesquisa espontânea para saber quais são os melhores escritórios do país, entrevistando os responsáveis pelos departamentos jurídicos das maiores empresas no Brasil.

Neste ano, o escritório recebeu o selo na categoria Abrangente, sendo eleito como uma das bancas mais admiradas no Estado do Paraná.

“Agradecemos a todos os clientes e amigos que contribuem para o seu desenvolvimento e fazem parte desta história”, comenta fonte do escritório.

Walmart agora é BIG no Sul

Os hipermercados Walmart da região Sul voltam às origens e passam a ser “BIG”. A mudança, que vem acompanhada pela nova identidade visual da bandeira, ocorrerão em mais 9 lojas de Curitiba (Pinheirinho, Boa Vista, Portão, Santa Felicidade, Xaxim, Av. Paraná, Arthur Bernardes, Av. das Torres e Torres), nesta quinta-feira (21). A companhia investirá mais de 1,2 bilhão de reais na modernização e reestruturação de suas lojas até final de 2020.

Ao finalizar amplas pesquisas e análises para escolha da bandeira das lojas, o Grupo BIG optou por marcas regionais que resgatam o vínculo emocional com os consumidores. “BIG é uma marca forte no Sul do País e bem avaliada no Sudeste, assim como Bompreço, amplamente reconhecido no Nordeste, e contam com elementos importantes de afetividade que queremos resgatar, afirma Jorge Herzog, diretor executivo de Hipermercado do Grupo Big.

Robotização para ter competividade

Apostar em tecnologia neste momento em que muitas empresas conhecem, mas poucas investem, pode caracterizar-se como pulo do gato para as que buscam sair na frente e ganhar competitividade em seu mercado de atuação.

Entre os aspectos mais recentes na indústria e que trazem grande retorno financeiro está a robotização. “Os sistemas robotizados consistem em operações realizadas por robôs ou outros equipamentos programáveis, os quais substituem total ou em parte operações realizadas por humanos, nos mais diversos setores industriais, com o objetivo de aumentar sua produtividade e eficiência”, explica Emanuel Santette, Engenheiro de Automação da Datec, empresa especializada em projetos de robótica e automação,com sede fica localizada em Chapecó (SC), e unidades nas cidades de Valinhos (SP) e Curitiba. “Automação é o melhor investimento a médio e longo prazo e com retorno garantido para as empresas. E o momento de investir é agora, em que muitas empresas ainda mantêm seu processo de produção convencional”, conclui Emanuel.

Experiência gastronômica completa

Reconhecida no mercado pela qualidade das carnes, bom atendimento e variedade de formatos, o grupo KF promete ainda mais novidades para 2020.

Para fazer o lançamento, a KF Eventos convidou o mestre parrillero argentino Franco Rodrigo Garcia e promoveu um evento seguindo o modelo de Festivais de Churrasco. Foram montadas estações de Defumação, Parrilha, Infernillo, Fogo de Chão, Varal e Curanto. Garcia concedeu o workshop para a equipe de assadores do Grupo KF, uma importante capacitação para proporcionar novas experiências aos clientes. No cardápio, opções que vão do american barbecue ao churrasco dos pampas.

“Teremos um espaço próprio aqui na churrascaria e podemos levar essa estrutura para eventos. Em nosso rodízio agora teremos também três cortes de carnes defumadas. É a cara da KF”, afirmou a sócia-proprietária da KF, Kely Souza.

Desenvolvimento do setor energético

A união de esforços é fundamental para a modernização do setor elétrico brasileiro. Para incentivar o debate e a busca por soluções e inovações nessa área, a Conferência Smart Energy chega a sua sexta edição nos dias 19 e 20 de novembro, no Centro de Eventos da Fiep em Curitiba. “A conferência proporciona a discussão de projetos sobre o setor de energias renováveis e inteligentes que estão em andamento no cenário nacional e internacional. Trata-se de uma oportunidade para conhecer os trabalhos que apresentam resultados práticos no Paraná, para fomentar e motivar a inserção dessas tecnologias no setor de energias paranaense e brasileiro”, aponta Jorge Callado, diretor-presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), organizador do evento.

As inscrições podem ser feitas no site www.smartenergy.org.br, onde a programação completa também está disponível.

Watch Brasil cresce 40% a mais

A Watch Brasil comemora 40% a mais de clientes do que o planejado para o primeiro ano de operação. Lançada em outubro de 2018 e sediada em Curitiba (PR), a Watch Brasil é uma plataforma de vídeo sob demanda brasileira, que proporciona aos provedores de internet a possibilidade de trabalhar com multimídia e entregar assinaturas e locações 48h dos melhores estúdios de Hollywood. A oferta de seu catálogo conta com de séries e lançamentos da Sony Pictures, Paramount+, Nick Jr., Awesomeness, entre outros. A empresa foi o grande destaque deste ano no Encontro Nacional Abrint, o maior evento brasileiro para provedores de internet, e fará sua estreia neste mês na Futurecom, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo.