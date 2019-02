Na ACP, Rodrigo Maia pede apoio para aprovar as reformas

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma palestra na sede da Associação Comercial do Paraná (ACP), nesta sexta-feira (15/02). O deputado federal pelo Rio de Janeiro veio a Curitiba a convite do secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost e falou aos convidados sobre os desafios do Novo Brasil. Em seu pronunciamento, Maia destacou a necessidade de se promover verdadeiras reformas, seja tributária, fiscal ou da previdência. “Da forma como as coisas estão atualmente, o pobre trabalha mais tempo para se aposentar e paga mais impostos do que os mais abastados”, disse o parlamentar. Ele destacou que na próxima semana já serão votados os destaques do projeto do Cadastro Positivo.

O presidente da ACP, Gláucio Geara, e o secretário Ney Leprevost entregaram o título “Cidadania ACP” ao presidente da Câmara, por sua atuação política à frente do Legislativo brasileiro.

A palestra de Rodrigo Maia aos convidados da ACP foi precedida por uma entrevista coletiva com a imprensa presente ao evento. Maia defendeu um diálogo amplo com governadores e deputados para que as reformas sejam feitas da melhor forma possível. Ele destacou que ainda não teve acesso à proposta da Reforma da Previdência que o Governo Federal vai apresentar à Câmara dos Deputados. “Vou tomar conhecimento sobre o teor das propostas no final de semana”, disse ele. Maia defendeu que as reformas sejam verdadeiras e que uma reforma tributária não pode servir para que se aumente ainda mais a quantidade de impostos. “O lobby de prefeitos e governadores é maior do que qualquer um da sociedade civil e não podemos fazer uma reforma que seja para aumentar os impostos”, defendeu o parlamentar.

Em seu pronunciamento, Geara destacou que a ACP apoia as reformas tributária e da Previdência, a serem propostas pelo Governo Federal. “O nível de comprometimento atual do orçamento federal com os gastos com Previdência passa de 50% e não tem parâmetro semelhante no cenário internacional. O conjunto de Previdência e outras despesas obrigatórias consomem 95% do total das despesas do governo, o que é insustentável”, disse o presidente da ACP, que também pediu ao presidente da Câmara para agilizar a votação do Cadastro Positivo, que permitirá uma redução de juros ao consumidor e mais segurança ao empresário para concessão de crédito.

Disposição para o diálogo

O secretário de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, saudou o deputado Rodrigo Maia, agradeceu a agilidade com que o presidente da ACP, Gláucio Geara organizou a palestra de Maia. Leprevost enalteceu o presidente da Câmara pela disponibilidade em dialogar com os governadores e com a sociedade civil, reforçou a necessidade das reformas tributária e previdenciária e também do projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. “O senhor deputado Rodrigo Maia herdou a capacidade de conciliação de seu pai, o ex-governador César Maia e tem a grande qualidade de respeitar quem pensa diferente”, disse Ney Leprevost.

Na palestra, Rodrigo Maia disse que vai conhecer o conteúdo da proposta de Reforma da Previdência que o Governo Federal está apresentando na Câmara, mas que há alguns pontos delicados, como a aposentadoria rural que “precisa ser muito bem pensada para se fazer qualquer mudança”, disse Maia.

“Tenho muita vontade de encaminhar a proposta da Reforma Tributária, que deve ser uma reforma verdadeira, que não acabe sendo uma mudança para se cobrar ainda mais impostos”, destacou o presidente da Câmara, que salientou que da forma como estão os impostos no Brasil, “os investimentos são prejudicados e atrapalham a retomada do crescimento do país, que sofre com a crise econômica há cinco anos. São cinco anos sem melhoria de renda e com aumento da pobreza”, disse ele.

Para o deputado Rodrigo Maia, “é preciso discutir as despesas, pois sem um ajuste neste tema, o país não terá mais capacidade para qualquer tipo de investimento”. O presidente da Câmara dos Deputados defende uma mudança no Estatuto do Servidor Público, pois hoje um servidor público tem segurança, estabilidade, possibilidade de tirar licenças-prêmios, aposentadoria integral, salário maior do que o da iniciativa privada e não recebe cobrança por produtividade, segundo ele.

“Recebi a promessa do governador Ratinho Jr. de nos apoiar na votação das reformas com a bancada paranaense. Estou viajando pelo Brasil e já recebi este apoio também do governador do PT no Ceará, Camilo Santana”, esclareceu o parlamentar. Finalizando, Rodrigo Maia se dirigiu aos empresários e destacou que é preciso “assegurar a segurança jurídica para que o empresário tenha condições para investir com menos riscos”.

Com informações e fotos da ACP