Mutirão da dengue vistoria 5,7 mil imóveis

Um grande mutirão conta a dengue vistoriou 5.707 imóveis e resultou na retirada de 13 caminhões repletos de entulhos. A ação organizada pela Defesa Civil Estadual, envolvendo Casa Civil, Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e o Exército Brasileiro, aconteceu no sábado (21) em 24 municípios. Também participaram radioamadores voluntários e agentes estaduais e municipais de endemias. Todo o trabalho foi coordenado do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres da Defesa Civil Estadual, em Curitiba.

Com o apoio também dos municípios, o trabalho em campo começou cedo com a atuação de 582 pessoas dos órgãos envolvidos, com visitas nos bairros que apresentavam maiores índices de infestação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue.

O secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, destacou que essa foi mais uma ação do Comitê Intersetorial de Controle da Dengue no Paraná. “Tivemos um dia de luta contra a dengue e nosso objetivo, chegando mais perto da casa do paranaense, é sensibilizá-lo para a importância deste trabalho de verificação de possíveis criadouros nos domicílios”, disse.

De acordo com ele, 90% dos focos estão nas residências. “Precisamos eliminá-los para reduzir a proliferação do mosquito, e assim reduzirmos também os casos de dengue, que passam de 65 mil casos confirmados, com 49 óbitos no Estado, segundo o último boletim da dengue divulgado pela Sesa”, afirmou Beto Preto.

“Destacamos o trabalho de todos, incluindo os radioamadores voluntários que permitiram o contato direto com o pessoal nas cidades e o acompanhamento de toda movimentação das equipes”, disse o coordenador da Defesa Civil do Paraná, tenente-coronel Fernando Raimundo Schünig.

O trabalho se estendeu durante todo o dia e a principal atividade foi a remoção mecânica dos criadouros. “Além da retirada de todo este lixo, o que mais importa é que eliminamos tecnicamente centenas de criadouros da dengue, com o objetivo de reduzir a proliferação do mosquito que transmite a doença, pois a dengue é grave e mata”, ressalta Beto Preto.

MUNICÍPIOS – Participaram dos mutirão os município de Altônia, Alto Paraíso, Alto Piquiri, Braganey, Brasilândia do Sul, Cafezal do Sul, Colorado, Douradina, Floraí, Guaíra, Icaraíma, Itaguajé, Iretama, Ivaté, Jacarezinho, Lupionópolis, Marechal Cândido Rondon, Munhoz de Mello, Nova Olímpia, Ourizona, Ouro Verde do Oeste, Santa Fé, Tupãssi e Xambrê.