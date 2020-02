Mutirão Curitiba Sem Mosquito nas regionais CIC e Boa Vista

A Prefeitura promove nesta semana dois mutirões de limpeza para evitar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zyka e chikungunya. As ações vão acontecer de forma simultânea em áreas pré-definidas das regionais CIC e Boa Vista.

Segundo a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco, as áreas selecionadas para as ações são definidas de acordo com o risco de proliferação do mosquito.

Na quinta (13/2) e sexta-feira (14/2) moradores das duas regiões receberão visitas dos agentes comunitários e agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Eles irão orientar a população sobre a limpeza de casas e terrenos e que tipos de materiais podem ser descartados – tudo o que, ao relento, pode acumular água e servir de criadouro para o mosquito.

O entulho e lixo deverão ser deixados pelos moradores em frente às casas para serem recolhidos no início da semana seguinte, na segunda (17/2) e terça-feira (18/2). Os caminhões do departamento de Limpeza Pública da Secretaria Municipal do Meio Ambiente passarão pela região para recolher o material separado pelos moradores.

A coordenadora também alerta para a necessidade de redobrar os cuidados no verão. “O período mais quente e chuvoso propicia condições mais favoráveis para a proliferação do mosquito”, justifica Tatiana.

Em Curitiba o trabalho de combate ao mosquito Aedes aegypti acontece o ano todo. O mutirão Curitiba Sem Mosquito resulta de uma parceria entre as secretarias municipais do Meio Ambiente e da Saúde.

Além dos mutirões, o Programa Municipal de Controle do Aedes aegypti promove mais ações de prevenção à dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Realiza vistorias em casas, comércios e espaços públicos, ações pedagógicas de conscientização, monitoramento e bloqueios em áreas com focos.

Este é o quarto ano que a Prefeitura promove os mutirões. Já foram recolhidos mais de 3 mil toneladas de lixo e entulhos. A primeira edição desse ano aconteceu no Cajuru e recolheu quase 22 toneladas de entulhos.

O trabalho é conjunto com a população, que precisa manter a atenção permanente contra o mosquito, fazendo a limpeza semanal dos quintais, e não deixar água parada. Tatiana orienta que, além de manter a rotina de cuidados, os moradores devem receber os agentes.