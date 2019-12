Ubirajara Penacho dos Reis, o Bira, baixista do Programa do Jô, morreu no domingo (22), aos 85 anos, em São Paulo. Ele estava internado desde a sexta-feira (20) no hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo, por causa de um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

A morte do músico baiano, nascido em Salvador, foi confirmada pela Globo. Bira ficou conhecido por integrar o sexteto musical do Programa do Jô. Mestre do baixo elétrico, era dono de uma risada inconfundível que cativava o público pela forma bem-humorada com que interagia com o apresentador e seus convidados. ​

A parceria de mais de duas décadas com Jô Soares extrapolou emissoras e, entre 1992 e 2016, Bira passou pelo SBT e pela TV Globo, apresentando-se diariamente no talk show do apresentador.

O baixista era autodidata e foi da amizade com músicos na UFBA (Universidade Federal da Bahia) que despontou sua afinidade com o instrumento. Passou a integrar o coral universitário e nunca mais deixou a carreira.

Também fez parte da orquestra do mestre Zezinho, que tocava em diversos programas de Sílvio Santos, entre eles o “Qual É a música?”.

Jô Soares diz o músico tinha ‘uma intensa alegria’

Jô Soares lamentou a morte do amigo, o Bira. O apresentou afirmou que hoje em dia falava esporadicamente com o músico por telefone, mas que sabia, por meio de seus funcionários, que o amigo “já não vinha bem”.

“Ele era uma resistência, mesmo já debilitado. Tinha uma intensa alegria e a transmitia com aquela gargalhada marcante”, disse o apresentador em entrevista ao jornal O Globo. “Ele era muito bem informado, lia demais, participava ativamente de todas as entrevistas. Quando fazíamos shows fora do programa com o Sexteto, era sempre o mais tietado. Vai fazer muita falta”, completou.