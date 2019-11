O Museu Oscar Niemeyer, sede da 14ª Bienal Internacional, vai abrir nesta sexta-feira de feriado. Em destaque ainda a obra Spider (Aranha), da artista francesa Louise Bourgeois, e Declaração de Princípios, que reúne luminosos trabalhos recentes e inéditos do artista paranaense Geraldo Leão, Também estão em cartaz África, mãe de todos nós: conexão entre mundos, que reúne uma significativa coleção de máscaras africanas, e Ásia: a terra, os homens, os deuses, com uma seleção de 200 peças vindas de mais de dez países do continente.

Ainda no MON, acervo do Museu de Arte Contemporânea pode ser apreciado nas salas 8 e 9, por conta da reforma da sua sede. E está em visitação a mostra Pequenos gestos, memórias disruptivas, resultado da intensa pesquisa feita pela curadora Fabrícia Jordão no diversificado acervo do MAC, que hoje reúne em torno de 1.800 obras.

No Museu Paranaense, confira as mostras que fazem parte da 14ª Bienal de Curitiba: Animalis Imaginibvs, de Mauro Espíndola com curadoria de Adolfo Montejo Navas, e a mostra coletiva Além da Ética, que tem curadoria de Massimo Scaringella. São trabalhos de 17 artistas, entre brasileiros e estrangeiros, apresentando seus olhares acerca dos mais diversos temas. Além disso, o museu conta com uma série de exposições históricas, como “Ocupação do território paranaense”, “Dinheiro e Honraria: o acervo de numismática do Museu Paranaense”, “Imigração no Paraná”, “Igrejas ucranianas no Paraná”, entre outras.

O Museu da Imagem e do Som apresenta a Exposição 6 x 6 Horizontes PR, também integrante da 14ª Bienal de Curitiba, com cocuradoria de Eliane Prolik e que reúne artistas do Paraná de diversas linguagens e poéticas. O visitante também tem acesso à coleção tridimensional do MIS-PR, composta por rádios, radiolas, toca-discos, moviolas, câmeras fotográficas e projetores.