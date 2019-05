A equipe do Educativo do Museu Oscar Niemeyer oferece nesta quarta-feira (29), das 11h às 17h, a oficina “Que Monstro Tem o meu Nome?”, que trabalhará a técnica de desenho e recorte. A atividade acontecerá no Subsolo.

Já às 16h está programada uma visita mediada à exposição “Luz ≅ Matéria”, na Sala 6. A mostra traz obras do acervo e algumas peças apreendidas na operação Lava Jato, que estão sob guarda da instituição desde maio de 2014, a partir de decisão da Justiça Federal.

Acontece também uma oficina teórico-prática na exposição “Ai Weiwei Raiz”. A atividade faz parte do programa “MON para Educadores”, voltado para professores de artes do ensino público e privado, alunos de Licenciatura em Artes e outros profissionais da área de mediação cultural.

Com o tema “Corpo Manifesto: Entre a Presença e a Ausência”, os participantes serão conduzidos à atividade prática que será desenvolvida a partir da reflexão sobre a arte como meio para a formação e manifestação do sensível e, nesse sentido, sobre a importância da arte na construção do sujeito e da sociedade.

SERVIÇO

Oficina: “Que Monstro Tem o meu Nome?”

Técnica: desenho e recorte

Horário: das 11h às 17h

Local: Sala de Oficinas – Subsolo

Visita mediada com a equipe do Educativo

Exposição: “Luz ≅ Matéria”

Local: Sala 6

Horário: 16h

Oficina teórica-prática “Corpo Manifesto: Entre a Presença e a Ausência”

Horário: das 9h30 às 11h30 e das 14h às 16h

Vagas: 30 por sessão

Público: professores de artes do ensino público e privado, alunos de Licenciatura em Artes e outros profissionais da área de mediação cultural.

Inscrições antecipadas: pelos telefones (41) 3350-4468 / 3350-4497, ou pelo e-mail agendamento@mon.org.br

Museu Oscar Niemeyer Rua Marechal Hermes, 999.