Abre no dia 7 de novembro, quinta-feira, às 20 horas, a exposição “O Tempo não para”, da artista visual Suzana Lobo. São cerca de 20 obras de sua produção recente, inspiradas na temática do tempo a partir da poesia de Mário Quintana. A mostra permanece aberta ao público até 30 de novembro. Com uma carreira produtiva, Suzana Lobo tem uma obra consistente e de pequena produção. Seus trabalhos têm cores e traços puros e característicos e retratam personagens sob um olhar crítico e feminino. “Pinto verdades e não há verdades novas para serem ditas todos os dias”, explica. A artista, com trabalhos em alguns dos principais acervos brasileiros e internacionais e inúmeras premiações, costuma dizer que gosta de registrar o que a emociona.

Suzana Lobo iniciou sua carreira artística no Rio de Janeiro, em 1965. Formada pelo Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro, recebeu orientação de Iberê Camargo, Ivan Serpa e Manoel Santiago no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Já realizou inúmeras exposições individuais e coletivas tanto no Brasil como no exterior. Possui premiações em salões oficiais, e suas obras integram o acervo do Museu Oscar Niemeyer, Museu de Arte Contemporânea de Curitiba, Museu Municipal de Arte e Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, além de coleções particulares. Suzana Lobo é verbete no “Dicionário de Artes Plásticas no Brasil”, de Roberto Pontual; “Dicionário do Ministério de Educação e Cultura” e no “Dicionário de Pintores Brasileiros”, de Walmir Ayala.

Serviço

Exposição “O Tempo não para”

Data de abertura: 7 de novembro de 2019, às 20 horas

Exposição: até 30 de novembro/2019

Local: Museu Guido Viaro, Rua XV de Novembro, nº 1348, Centro, Curitiba

Horário de visitação: terça a sábado, das 14h às 18h

Telefone: 41 3018-6194

Entrada franca