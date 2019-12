A temporada de verão leva muitos turistas para o litoral paranaense, mas também acende o alerta dos municípios com o aumento das chuvas e a possibilidade de desastres. Para preparar as cidades na prevenção e resposta rápida nessas ocorrências, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil promoveu na ultima sexta-feira (6), em Curitiba, uma capacitação com os coordenadores municipais de Defesa Civil das sete cidades litorâneas.

O objetivo é apresentar a estrutura do Centro Estadual de Gerenciamento de Risco e Desastres (Cegerd), que monitora as condições meteorológicas, acompanha as ocorrências e dá apoio aos municípios, e apresentar as ferramentas que dão suporte e permitem uma resposta rápida em casos de desastres.

A capacitação também faz parte das ações do Verão Maior, que reforça os serviços do Governo do Estado no Litoral e nas praias de água doce do Interior. “Estamos preparando os municípios para agirem em uma situação de desastre, em um momento em que haverá um grande número de pessoas no Litoral, há um aumento nas chuvas e as ocorrências podem se agravar”, afirmou o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Ricardo Silva.

De acordo com ele, uma resposta rápida faz a diferença para a população que está nas áreas de atenção. “Este treinamento faz com que a resposta do Estado e dos municípios seja rápida, competente e o mais eficaz possível”, disse. “O histórico mostra que essa época é bastante sensível na região, com chuvas na Serra do Mar que deságuam naquela área e trazem muitos transtornos às pessoas. Então é necessário se preparar para isso”, salientou.