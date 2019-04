Atenta ao potencial de consumo do público que pratica esportes e focada na estratégia de ampliar o portfólio de itens marca-própria, o Mundo Verde, maior rede de produtos naturais e orgânicos da América Latina, acaba de ampliar sua marca Elixir, desenvolvida para cuidar da saúde e beleza, e lança a linha treino, especializada em produtos para aumentar o rendimento durante a prática de exercícios físicos.

“Para garantir o ganho de massa muscular é importante consumir uma quantidade ideal de proteínas ao longo do dia e como muitas vezes isso não é atingido, a procura por produtos com alto teor proteico, de preferência práticos e prontos tem aumentado” afirma Flávia Morais, Gerente de Nutrição e Desenvolvimento de Produtos no Mundo Verde.

Segundo Flávia, a quantidade ideal de proteína varia de acordo com cada indivíduo. “Para as pessoas que desejam aumentar seu percentual de massa magra, deve-se atingir o mínimo de 1,6g/kg de proteína diariamente e pelo menos 20 gramas de proteína por refeição, sendo o ideal 0,4g/kg em quatro refeições diárias, sempre associadas à prática regular de atividade física”, explica a gerente ressaltando que é importante lembrar que os dados são para adultos, idosos necessitam de quantidades maiores.

Ao todo a linha inclui sete itens que têm como objetivo principal auxiliar no ganho/ manutenção de massa muscular ou melhorar a performance durante a atividade física, entre eles estão:

Colágeno BodyBalance

Composto por peptídeos bioativos de colágeno® específicos

Ajudam a melhorar a composição corporal, aumentando a massa magra (massa muscular) e diminuindo a massa gorda (gordura). O produto desacelera a perda de massa muscular devido ao processo de envelhecimento e contribui para a manutenção da força e do tônus muscular em pessoas de todas as idades. Disponível em potes com 390g em dois sabores: natural e abacaxi, esse preparado com aroma natural de abacaxi e adoçantes naturais (eritritol e stevia). Não contém glúten, leite e adição de açúcar.

Brigadeiro Proteico

Considerado uma alternativa de sobremesa para quem está em dieta restrita de açúcares e carboidratos. É rico em proteínas, em fibras e low carb, oferece 11g de proteína e 2g de carboidrato na porção de 25g. Não contém açúcar e glúten e é elaborado com proteína concentrada do leite, albumina e colágeno Verisol. Possui adoçantes naturais (eritritol e stevia);

Achocolatado Proteico

Aliado de uma alimentação saudável, prática e gostosa, a formulação rica em proteínas aumenta a saciedade e auxilia no ganho de massa muscular e suas fibras melhoram o funcionamento intestinal. Pode ser consumido por atletas ou qualquer pessoa que tenha por objetivo melhorar sua saúde e qualidade de vida.

Bolo de Caneca Proteico

Prático e saboroso é uma boa opção para café da manhã ou lanche entre as refeições. Por ser rico em proteínas (17g por porção) está relacionado à saciedade e ao ganho de massa muscular. Elaborado com proteína concentrada de leite, farinha de arroz integral e colágeno Verisol (3,5g na porção), sem adição de açúcar e sem glúten. Possui aromas e adoçantes naturais (eritritol e stévia).

Cappuccino Proteico

Pode ser consumido a qualquer hora do dia por atletas e praticantes de atividades físicas que necessitam de um aporte proteico em suas dietas, como por aqueles que desejam desfrutar uma bebida quentinha e cremosa. Rico em proteínas e low carb. Preparado com proteína concentrada do leite, leite de coco em pó e colágeno Verisol. Sem adição de açúcar e sem glúten.

Ripped Cafeine + MCT

Com foco na melhora do desempenho, resistência e concentração, o suplemento de cafeína com triglicerídeos de cadeia média acelera o metabolismo, aumentando o gasto calórico e a resistência em exercícios físicos de longa duração, além de auxiliar na perda de gordura. Oferece 400mg de cafeína de liberação gradual na porção de duas cápsulas.

Atualmente, o Mundo Verde possui 223 produtos que levam a marca própria, sendo 175 em Mundo Verde Seleção e 48 em Elixir. Até o final de 2019, a empresa planeja anunciar o lançamento de outros 100 itens sempre pensados para oferecer aos seus clientes opções saudáveis e que contribuam para a qualidade de vida.