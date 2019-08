O Mundo Verde, rede com mais de 30 anos de experiência no segmento de alimentação saudável, anuncia a aquisição de 100% da Aloha, empresa especializada em óleos essenciais e cosméticos naturais. Com a aquisição – a 2ª realizada pela varejista em um período de dez meses – o Mundo Verde ampliará seu portfólio de produtos naturais e passará a comercializar os produtos Aloha em suas mais de 400 lojas em todo o País, além dos e-commerces www.mundoverde.com.br e www.natue.com.br, pertencentes à marca.

Fundada em 2017 pelo empresário Carlos Wizard Martins, em sociedade com suas filhas Priscila Martins e Thaís Martins, a Aloha se tornou referência nacional em óleos essenciais e cosméticos produzidos com componentes naturais. Em pouco mais de dois anos de existência, formou uma rede de 10 mil consultores, que comercializam seus produtos na modalidade porta a porta em todo o Brasil. A companhia trabalha com cinco linhas principais: óleos essenciais, facial, fragrâncias, cuidados pessoais e nutrição.

Para Carlos Wizard Martins, a entrada da Aloha na estrutura do Mundo Verde será benéfica para o crescimento das duas marcas. “A força de distribuição do Mundo Verde complementará o excelente trabalho que vem sendo feito pelos consultores Aloha e fará com que os produtos da marca cheguem a um número ainda maior de consumidores. Acreditamos que esse movimento tem o potencial de fazer a Aloha crescer dez vezes nos próximos cinco anos, atingindo um faturamento de R$ 200 milhões”, afirma.

De acordo com Charles Martins, CEO do Mundo Verde, a compra da Aloha é mais um movimento estratégico feito pela rede tendo em vista ampliar seu portfólio de produtos e canais de distribuição. No final de 2018, a rede adquiriu a Natue, maior plataforma de comércio eletrônico de produtos naturais do Brasil, com faturamento de R$ 18 milhões em 2017.

“O crescimento via aquisições é uma das estratégias que definimos para o Mundo Verde. Por serem dois negócios da carteira de investimentos do grupo Sforza, e que atuam sob o mesmo conceito de saudabilidade, acreditamos que a união das duas operações faz total sentido. Além disso, trará mais benefícios ao cliente Mundo Verde, que passará a contar também, em nossas lojas e e-commerces, com os óleos essenciais e cosméticos de ponta da Aloha”, explica.

Com a aquisição, João Carlos Pacall, atual COO do Mundo Verde, assumirá o cargo de diretor geral da Aloha, enquanto Willian Alexandrino assume como diretor de marketing da rede Aloha, com a missão de ampliar a visibilidade e penetração da marca em nível nacional.

O Mundo Verde faturou R$ 580 milhões em 2018 e a estimativa é de encerrar 2019 com crescimento de 25% em receita, além de 450 lojas. O portfólio da rede conta, atualmente, com mais de 3 mil produtos voltados para a saudabilidade. Diariamente, as lojas do Mundo Verde recebem mais de 120 mil consumidores.