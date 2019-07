Os líderes mundiais precisam manter uma cooperação mútua em relação à preservação do planeta. Os acordos com ênfase nas mudanças climáticas que já foram firmados e os que ainda virão devem fazer parte da rotina de todos os países. Mecanismos precisam ser estabelecidos para que todas as nações limitem o aumento da temperatura global e fortaleçam a defesa contra os impactos inevitáveis da mudança climática. Avanços nesse sentido são mais do que urgentes.

A possibilidade de ocorrer falhas na execução desses acordos infelizmente existe. No entanto, se forem cumpridos à risca, o êxito nas cooperações marcará o início de um novo capítulo para a humanidade e demonstrará que os países estão determinados a enfrentar o problema do aquecimento global, que é uma das principais preocupações acerca da degradação do meio ambiente. Atualmente, por exemplo, a onda de calor que sufoca a Europa se intensificou ainda mais nesta quarta-feira, com temperaturas em torno dos 40°C na França, Alemanha, Espanha, Holanda, Suíça e Bélgica. A previsão é que a quinta-feira seja ainda mais quente.