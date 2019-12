SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Fifa abrirá, nesta quinta-feira (12), um novo lote de ingressos para o Mundial de Clubes do Qatar. Nele, serão contempladas todas as partidas do torneio ainda não disputadas, inclusive as estreias de Flamengo e Liverpool e a final.

O novo estoque estará disponível a partir das 7h (horário de Brasília) e poderá ser adquirido pelo site oficial da federação. O preço é determinado pela categoria do assento e pela fase da partida.

A estreia do Flamengo, por exemplo, custa 25 qatari ryals (moeda local) na categoria 1, 50 para a 2 e 100 na 3 -respectivamente R$ 28, R$ 56 e R$ 113.

Ver o primeiro do jogo do Liverpool é mais caro. Vai de 75 riyals (R$ 84) até 300 (R$ 339).

Para a decisão e para a disputa de terceiro lugar, o ingresso mais barato é de 100 riyals (R$ 113), e o mais caro, de 400 riyals, ou R$ 452.

O Mundial de Clubes, que começa nesta quarta-feira (11), termina no próximo dia 21, às 14h30.

Os brasileiros abrem sua participação às 14h30 da terça (17), contra o vencedor de Al-Hilal (ARS) e Espérance (TUN). Já os ingleses estreiam no mesmo horário, mas um dia depois, contra Monterrey (MEX) ou o vencedor de Al Saad (QAT) e Hienghène (Nova Caledônia).

As partidas terão transmissão da Globo e do SporTV.