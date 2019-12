Dezenas de milhares de pessoas participaram no sábado (14) de uma manifestação no centro de Roma. O protesto foi organizado por um movimento popular conhecido como “sardinhas”, lançado há apenas um mês para se manifestar contra o líder da direita radical Matteo Salvini.

Os organizadores estimaram que cerca de 100 mil pessoas compareceram ao ato, enquanto a polícia da capital italiana indicou que foram 35 mil participantes.

O movimento espontâneo, que não deseja vínculos com qualquer partido, foi criado por quatro jovens desconhecidos, indignados com a linha política de Salvini.

A manifestação deste sábado (14) reuniu estudantes, aposentados e famílias com crianças na Piazza San Giovanni, em Roma. Alguns seguravam fotos de sardinha e cantavam a famosa canção de resistência “Bella Ciao”.

Desde que seu protesto inaugural em Bolonha reuniu cerca de 15 mil pessoas, a popularidade das “sardinhas” se espalhou. O movimento nega qualquer filiação política e afirmam que só querem registrar sua oposição às forças populistas que ganharam força após uma década de estagnação econômica.

Eles realizaram atos em diversas cidades italianas, entre elas Milão, Turim e Florença, para protestar contra Salvini, cuja retórica anti-imigrante e Itália em primeiro lugar tem atingido muitos eleitores.