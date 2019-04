Nesse último fim de semana o Hotel Sesc Caiobá, em Matinhos, recebeu 400 empresárias para o prêmio Mulher Empreendedora. Esse é o 12º ano que a Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios (CMEG), realiza o evento em homenageia às mulheres por suas atuações nos negócios e desenvolvimento do estado. O presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Darci Piana, prestigiou o evento que contou com a presença da primeira dama do estado, Luciana Saito Massa.

Ao todo 20 empresárias indicadas pelas CMEGs do estado receberam o troféu. Como é praxe, a Fecomércio indicou dois nomes de relevância no estado para receber as homenagens especiais: Destaque no Turismo Paranaense e Destaque no Trabalho Social.

A vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira Schmidt, recebeu o troféu pelo seu trabalho e dedicação ao desenvolvimento turístico da região dos Campos Gerais. Já o empresário Alceu Vezozzo, presidente do Instituto Bourbon e presidente do Conselho de Sócios da Bourbon Hotéis & Resorts, foi homenageado pelos projetos ligados ao Instituto Bourbon, levando cidadania, cultura, educação e qualidade de vida à comunidade de Cambará, município do Norte Pioneiro. “São dois nomes muito importantes para o estado. A Elizabeth faz um trabalho exemplar com o turismo de Ponta Grossa e o Vezozzo tem um coração enorme; além de construir um império, tem a preocupação de realizar diversas ações sociais levando educação para aqueles que precisam em Cambará”, destacou o presidente da Fecomércio.

“Estou muito agradecida pela lembrança, principalmente vindo de uma instituição como a Fecomércio. Com essa homenagem vem uma grande responsabilidade, pois estou representando todas as mulheres que trabalham no setor de turismo”, afirmou a vice-prefeita de Ponta Grossa.

A coordenadora da CMEG PR, Cláudia Regina Colpi, ressaltou a alegria da premiação chegar a sua 12ª edição e dedicou ao esforço das câmaras. “Esse evento só acontece graças à dedicação e trabalho incansável das presidentes e de toda as suas diretorias no decorrer do ano. Elas fazem acontecer em todos os sentidos”.

A cerimônia de premiação contou com a presença do prefeito de Matinhos, Ruy Hauer; do vice-presidente da Fecomércio PR, Ari Faria Bittencourt; do 3º vice-presidente da Fecomércio, Luiz Carlos Borges da Silva; do presidente do Sindilojas Paranaguá, Said Omar; do presidente do Sindifarma PR, Edenir Zandoná; da presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Prudentópolis, Cristiane Boiko Rossetim; do diretor regional do Sesc PR, Emerson Sextos; do diretor regional do Senac PR, Vitor Monastier; diretores da Fecomércio e presidentes das CMEGs.

AS HOMENAGENS

Aqui estão as 20 homenageadas e os respectivos municípios, além das homenagens especiais.

Destaque- Turismo Paranaense, Elizabeth Silveira Schmidt; Trabalho Social – Alceu Vezozzo. Arapongas – Zuleica Bazana;Apucarana – Ofélia Zaninetti;Campo Mourão – Edilaine Maria de Castro; Cascavel – Rosângela Maria Martins Volpato;Castro – Cirlete Aparecida Souza Oliveira; Cornélio Procópio – Rafaella Viecili de Souza; Curitiba – Andreia Berté; Foz do Iguaçu – Mariza Maria ; Ivaiporã – Georgina Salibe Silva; Jacarezinho – Andréia Helena Calegari; Londrina – Taissa Harano; Marechal Cândido Rondon – Dirce Maria Zanin; Maringá – Viviane Marques Goi; Medianeira – Franciele Bogoni Frandoloso; Paranaguá – Marlene Janete Engmann Martins; Ponta Grossa – Anna Louise Carbonar Cavali; Prudentópolis – Goreti Terezinha Dal Santos Antônio; Toledo – Dirce Rotta e Umuarama – Cristina Ranzani.