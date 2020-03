Neste mês da mulher, a rede Expert Beauty promove, gratuitamente, encontros de clientes com consultoras de imagem em suas cinco unidades em Curitiba – Barigui, Batel, Cabral, Jockey Plaza e Palladium. O encontro Mulheres de Conteúdo acontece todas às terças-feiras de março, iniciando neste dia 3, às 17h30.

As consultoras são Tati Yagui, Claudia Piantini, Daniela Yumi, Adriana Izumi e Paula Piai. Os temas serão diferentes em cada salão.

“Estamos felizes em poder oferecer esse conteúdo prático com profissionais tão importantes para nossas clientes”, diz Mellany Hillani, diretora-executiva da rede Expert, adiantando que as clientes e convidadas serão recebidas com coffee break oferecido para marca Keune. Nas terças, as clientes poderão fazer o tratamento Keune Vital Nutrition e levar pra casa de presente o Shampoo Vital Nutrition.

Programação

03/03 Unidade Batel – Tati Yagui (Participação: cabeleireira Sandrinha Soares).Tema: Conexões do Vestir

10/03 Unidade Barigui – Cláudia Piantini (Participação: cabeleireiro Adilson Trojan e maquiadora Stefanie Valente). Tema: Um novo olhar sobre o visagismo

17/03 Unidade Cabral – Daniela Yumi (Participação: cabeleireira Bruna). Tema: Pilares da Construção de Imagem com foco na coloração dos cabelos

24/03 Unidade Jockey – Adriana Izumi. Tema: Silhueta, Estilo e Guarda-Roupa

31/03 Unidade Palladium – Paula Piai. Tema: Armário Inteligente