Mulher vítima de afogamento em Guaratuba é transportada de helicóptero a Paranaguá

O Falcão 03, da Polícia Militar do Paraná, com equipe médica, apoiou no final desta manhã (25), em resgate aeromédico na praia central de Guaratuba de uma vítima feminina, aproximadamente 30 anos, que havia caído na correnteza quando adentrou ao mar da referida praia.

A vítima foi retirada do mar pelos guarda-vidas do Posto Central como grau 4 de afogamento, vindo a ser atendida pela equipe médica do Falcão e transportada ao aeroporto de Paranaguá, onde prosseguiu com o transporte de Ambulância ao Hospital Regional do Litoral.

Com informações e fotos BPMOA