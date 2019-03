Mulher paga metade no Street 444

Nas segundas-feiras de março, as operações Armazém Enjoy e Enjoy Eating Well do espaço gastronômico Street 444 (r. Presidente Taunay, 444) concede 50% de desconto às mulheres, em homenagem ao mês dedicado a elas.

O cardápio da casa, assinado pelo chef Adriano Sadowik, conta com opções que vão de R$ 19 a R$ 69, como pizzas, nos sabores de Marguerita, Presunto Parma com Burrata, Quatro Queijos, entre outros; petiscos, como Fish n’ Chips (R$45) e mandioca com linguiça (R$29); e carnes: costelinha de porco BBQ (R$39), fraldinha na mostarda (R$45); entrecote (R$42); além de clássicos como a Carne de Onça (R$49), ceviche de salmão e peixe branco (R$44), steak tartar (R$49), entre outros.