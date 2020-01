Mulher muda política para melhor, diz Romanell

O deputado Romanelli, vice-presidente do PSB do Paraná, citou a ex-presidente chilena Michele Bachelet para destacar e reconhecer a importância da mulher na política. “Quando uma mulher entra na política, muda a mulher, quando muitas mulheres entram na política, mudam a política para melhor”, disse Romanelli no encontro partidário deste sábado, 25, que reuniu mais de 500 pessoas em Curitiba.

O encontro, segundo Romanelli, deu a largada no processo de organização estrutural do PSB. Para ele, apesar de 2020 ser um ano importante do ponto de vista eleitora, o mais importante é o fato que se deve tratar da participação da mulher na política, “de mudar a política, da mulher ser protagonista da política”.

“Não queremos mulheres para ser cabos eleitorais. Não é esse o objetivo do PSB Mulher nem do PSB do Paraná. Queremos (as mulheres) como protagonistas. As mulheres são a maioria da população e não é justo, nem correto, que numa democracia,

a representatividade parlamentar da mulher seja tão reduzida como é hoje”, argumentou.

Estigma – Romanelli disse que já passou da hora de acabar com o “estigma” de que “mulher não vota em mulher”. “Temos que ter a coragem de reconhecer e usar o princípio da igualdade aristotélica, aos desiguais o tratamento desigual na exata medida de sua desigualdade”.

O PSB, adianta Romanelli, está aberto a construção de um novo modelo de partido, através de uma auto-reforma, para justamente reconhecer o papel das mulheres, negros, LGBT e todos os segmentos representativos da sociedade brasileira. “Nossa sociedade não é esse modelo fascista que alguns querem impor a força no país. Nosso modelo é de uma sociedade harmoniosa, fraterna, solidária, de construção de cidadania”.

“No PSB temos a seguinte lógica: Tem capital e tem o trabalho. Basta ver o seguinte, de que lado você está? Se você está do lado do capital, não tem nada a fazer no PSB, mas se você valoriza o trabalho e o trabalhador, este é o lado do PSB”, completou Romanelli.